搭遊覽車坐哪裡安全 專家告訴你

國道發生遊覽車嚴重事故，多人當場死亡。專家表示，很多人忽略搭車應繫上安全帶，這是保命關鍵，可以避免翻車時被拋出車外，且坐在和司機同側的位置相對安全。

蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，目前已33人死亡，還有多人傷重在醫院治療。

遊覽車翻覆為何造成這麼大的傷亡，台北醫學大學傷害防治學研究所副教授白志偉說，關鍵可能是遊覽車在匝道時有超速，加上乘客在車體裡沒有繫上安全帶，就很容易被拋出車外，造成身體重大創傷。

白志偉說，根據目前大客車安全帶的相關法規，車上竟然只有5個位置需要設置安全帶（駕駛座後方、前門、後門、安全門旁、最後一排面對走道中間座位），加上取締並不嚴格，一旦發生重大事故，乘客安全堪虞。

數據顯示，在可能致命的死亡車禍中，繫上安全帶的死亡率可以減少60%，如果不幸翻車，死亡率更可以減少80%。由於車輛遇到意外狀況而緊急剎車時，安全帶可以把駕駛人和乘客固定在座椅上，避免人體因慣性作用而往車前衝撞，更能保障車上乘客免受拋出車外造成的傷害。

如果不幸遇上車禍，白志偉表示，如果要減少翻覆意外造成的傷亡，第一關鍵是安全帶，繫上安全帶可以避免被拋出車外；第二則是一定要有保護姿勢，如果有時間可以應變，一定要做「上身下彎，手抱膝，頭埋進手的懷抱中」，一旦有翻滾，也可以保護頭部。

至於有乘客表示，因為坐在遊覽車後面，傷勢比較輕微；白志偉說，坐在哪裡導致的傷勢狀況其實要看當下狀況。如果是在高速公路連續追撞，前座、後座損傷都會比較大。

不過，白志偉說，根據過去車禍事故統計顯示，坐在跟駕駛座同側的座位，會稍微比較安全。

白志偉說，政府對強制繫安全帶的規定真的太寬鬆，且有些規定也莫名其妙。如允許市區公車有站位，就是暗示「這些乘客不會發生意外」，但這是非常不切實際的想法，且又強制規定某些位置的乘客必須繫安全帶，形同兩種不同標準，也很奇怪。1060214

(中央社)