禽流感鴨鵝不分 林全：不代表防治錯誤

花蓮禽流感疫情擴大，行政院長林全今天在台南接受媒體訪問時表示，花蓮禽流感鴨鵝染病判別顯然是一個錯誤，但不代表防治策略是錯誤的。

林全下午在台南市新營區視察國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心預定地，媒體詢問花蓮禽流感判別鴨鵝不分；林全說，農委會昨天有說明，這和禽流感防治不完全是同一件事情。

林全表示，判別不一定是由專家來判別，第一時間沒有再經過仔細DNA驗證，從外觀做判斷，顯然是一個錯誤，這個錯誤不是代表防治策略是錯誤的，會重視有關防備工作。1060214

(中央社)