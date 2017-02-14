國道遊覽車事故 慈濟助念關懷家屬

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國道5號昨天發生遊覽車翻覆事故，造成重大傷亡，慈濟基金會今天表示，已有650名慈濟志工前往台北市第二殯儀館輪班助念及膚慰，並提供熱食給家屬。

慈濟基金會表示，昨天晚間收到事故通報後，慈濟證嚴法師對此不幸事件表達關懷，慈濟志工也隨即抵達事發現場助念，另外還有志工則往醫院關懷與陪伴。

當罹難者遺體運抵台北市立第二殯儀館後，大台北地區慈濟志工「分區、分批」前往市立第二殯儀館助念，聲聲佛號不間斷，誠心祈求亡者靈安、生者心安，今天陸續有亡者家屬抵達台北市立第二殯儀館，慈濟志工也投入陪伴與膚慰，並為家屬提供熱食與醫療服務。

慈濟基金會指出，慈濟志工秉持「人傷我痛，人苦我悲」的精神，昨天事發後立即投入關懷，截至今天中午，共650名慈濟志工主動前往台北市立第二殯儀館輪班助念及膚慰，期間助念佛號聲聲不斷，盼以有形儀式，傳達對生命的尊重與無盡的不捨，虔誠祝福亡者靈安，生者心安。1060214

(中央社)