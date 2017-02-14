陸關切遊覽車翻覆事故 陸委會致謝
中國大陸國台辦上午對國道遊覽車翻車重大事故表達衰悼及慰問之意，行政院大陸委員會今天代表政府表達感謝。
一輛遊覽車昨晚在國道5號接國道3號邊坡處翻覆，據消防署統計，遊覽車內共44人，其中33人死亡，11人受傷。
中國大陸國務院台灣事務辦公室針對13日遊覽車翻車事故造成33人罹難，表達高度關切，國台辦、大陸海峽兩岸關係協會負責人向車禍中罹難者表達深切哀悼，並向傷者和家屬表達誠摯慰問。
對此，陸委會指出，事故發生後政府已向罹難民眾及家屬表示哀悼與慰問，並立即成立應變及醫療救護機制，全力搶救傷患及調查事故原因，對於陸方關切這起重大交通事故，陸委會代表政府表謝意。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。