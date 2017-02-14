遭資遣才帶團 蕭如進罹難網友不捨

賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，人稱蕭帥的導遊蕭如進不幸罹難，鄰居不敢置信，網友不捨；當阿公的他，臉書還放雙胞胎孫子照片，因被資遣才去當導遊，昨天不幸成所帶最後一團。

蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團遊覽車翻覆釀33死意外，帶團的導遊蕭如進也不幸罹難，他在泰山區的住家鄰居聞訊不敢置信，直呼「怎會這樣，真的是他嗎？」網友也紛紛在他臉書上留言哀悼，並要他一路好走，雖然很不捨。

有網友貼了武陵的櫻花美照，還說2月13日花況是蝶戀花最紅、最風趣的導遊蕭帥拍的，他每天都會拍當天帶的行程照片給大家欣賞及參考。

也有網友說，才在蕭如進的網頁留言，說今天怎麼拍那麼美，且都沒什麼人真美，但都還來不及給回覆留言，國道5號上車禍就是蝶戀花，「在幫你祈福，就又收到消息，你已經意外升天了」，聽到真的很錯愕難過，願蕭如進跟著阿彌陀佛，到另一個國度去旅遊。

蕭如進在臉書上是兩位可愛的孫子，他還驕傲寫到，他的寶貝雙胞胎阿孫喔。

蕭如進，大家都稱他蕭帥，他和家人住在新北市泰山區老公寓。鄰居說，蕭如進之前在泰山某塑膠工廠上班，遭資遣後，蕭如進當過警衛，經由朋友介紹才帶團。蕭如進認真努力又敬業，是個大好人，沒想到這麼認真的人，竟然遇到不幸。

蕭如進的臉書滿滿出遊帶團照片，昨天出事前才PO的武陵櫻花照片，網友紛紛留言，只可惜，徒留遺憾。網友悼「走了一個好導遊」。1060214

(中央社)