新加坡拚觀光 高度重視遊覽車安全性

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蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，成為有意赴台旅遊的新加坡人關注焦點。旅遊和保險業者指出，新加坡對遊覽車管理有嚴格規定，高度重視安全性並定期檢查。

新加坡旅遊業者指出，新加坡雖然面積不大，但位居東南亞樞紐位置，每天均有大批旅客入境新加坡，除自由行的散客，也有以搭乘遊覽車的團體行程遊客，需要搭乘大型或中小型的遊覽車。

新加坡的保險業務員劉乾今天受訪說，新加坡高度重視遊覽車安全性能，目的也是在確保交通安全，不致發生重大意外事故。

劉乾指出，新加坡遊覽車絕對不能超載，不論是26人、30人或42人座不等的遊覽車，駕駛均嚴格遵守相關規定，拒絕超載，一切以安全規定為前提。

他說，駕駛遊覽車都受有嚴格訓練並考取執照，工作時更不能飲酒或撥打行動電話，違反規定者會受到嚴重處分。

在遊覽車的安全性部分，劉乾說，新加坡遊覽車的使用年限是7年，不會發生有老舊遊覽車行駛於道路上，即便是在使用年限內的遊覽車，每年也要進行安全檢查。

新加坡旅遊業者說，新加坡政府深知旅遊安全的重要性，雖沒有如鄰近國家有崎嶇山路，但道路平整，交通設施規劃完善，遊覽車駕駛也能遵守交通安全，大幅降低車禍比例，因此，新加坡鮮少聽聞遊覽車發生嚴重肇禍案件。1060214

(中央社)