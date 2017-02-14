枯水期結束前 屏東水還夠用
南部地區正值枯水期，台南及高雄水情由藍燈轉為稍緊的綠燈，南區水資源局表示，屏東方面，牡丹水庫的儲水及屏北地區豐沛的地下水，到5月枯水期結束前，用水應沒問題。
屏東與高雄只隔了1條高屏溪，高雄地區主要水源倚靠高屏溪河川水源，因集水區沒有降雨，高雄已於2月13日轉換水情燈號為稍緊的綠燈。
嘉義及台南地區也因降雨偏少水庫蓄水量持續下降，如降雨狀況持續不理想，南區水資源局預計2月23日轉換嘉義及台南地區水情燈號為稍緊的綠燈。
南區水資源局表示，高雄和屏東雖僅一溪之隔，但屏東地區南端使用的是牡丹水庫的水，目前牡丹水庫的蓄水量還有1800多噸，預計到5月枯水期結束前，應該還有200、300噸的水可用；而屏北地區都是抽用地下水，屏東地下水豐沛，到5月用水應該也沒有問題。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。