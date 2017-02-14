遊覽車車禍 蝶戀花發聲明表遺憾

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國道5號發生遊覽車事故，蝶戀花旅行社今天聲明表示，對此起事故感到相當遺憾，若公司確應負責，不會逃避；公司並派員慰問傷亡者和家屬，而保險金申請事宜，必定會提供協助。

蝶戀花聲明稿提及，有依旅行業管理規則投保相關責任保險，並派員慰問傷亡者和家屬，而保險金申請事宜，必定會提供協助。

聲明稿提到，事發經過始末，不做過度揣測，會配合檢警單位調查，釐清事實、還原真相，若調查結果，公司確實有應負的法律責任，會秉持負責態度，不會逃避。

聲明稿提及，旅遊品質是公司和全體員工努力的首要目標及責任，同時也要求配合業者務必遵循相關法令規範，提供旅客安心舒適服務。

聲明稿表示，目前各界有諸多批評與指教，公司都虛心接受，也會進行必要改進，不會辜負消費者與社會大眾的期待與關心。1060214

(中央社)