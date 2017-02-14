真愛無價的火車票 南京火車站的求婚記
中國大陸南京火車站候車室今天出現一張特製火車票，地點註明「由趙漢卿開往黃翠」，票價「真愛無價」，有效期「終生有效」，原來是同為鐵路南京站員工的趙漢卿向女友的浪漫求婚。
大陸澎湃新聞今天報導，趙漢卿是南京站站台客運員，四班制員工。黃翠是南京站北廣場候車室客運員，三班制員工。算下來，兩人12天才能輪到一次共同休息的時間。
兩人共同在班時，兩人雖直線距離不過100公尺，但也很難見上面，因1個在站台，1個在站外。兩人原本計劃在14日領結婚證，但怕工作不湊巧，於是，趙漢卿決定在情人節這天，給老婆補上一個求婚儀式。
2月14日上午8時，南京站北廣場二樓候車室一塊空地處。一張告白板上，裝飾有粉色的氣球，以及二人合影。
告白板上還有一張特別的火車票，上面寫著「520次列車，由趙漢卿開往黃翠，時間為2月14日上午8時30分，票價『真愛無價』，有效期『終生有效』。」
趙漢卿說，自己今天下班時，她上班，想在她剛上班時來個意外驚喜。當黃翠走到二樓候車大廳時，看到大批同事，有點驚訝，此時，趙漢卿拿著戒指下跪求婚，黃翠立刻說「我願意」，兩人隨即緊緊相擁。
黃翠說，作為鐵路工作者，平時聚少離多，春節時也因工作原因沒有在一起過節，不過看到旅客們都能平安回家團圓，也是一件幸福的事情。1060214
(中央社)
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