桃園4人罹難 鄭文燦發每人5萬慰問金

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國道五號遊覽車翻覆意外釀33死，其中4人設籍桃園，桃園市長鄭文燦今請社會局派員慰問，並發放每名罹難者每人5萬元慰問金，鄭文燦強調會積極協助家屬處理善後事宜，他也祈願傷者早日康復，逝者安息，天佑台灣。

(中時)