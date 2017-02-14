蔡英文赴二殯致祭 表情凝重不發一語

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蔡英文前往至孝廳的家屬休息室表達慰問，在二殯停留約15分鐘，對守候的媒體並未做發言隨即離去。（趙雙傑攝）

國道五號重大車禍事故，已造成33死，總統蔡英文14日下午2時30分左右，前往向台北市第二殯儀館懷源廳，向國道車禍死者及家屬上香致哀。（趙雙傑攝）

國道五號重大車禍事故，已造成33死，台北市政府在台北市立第二殯儀館設立靈堂。蔡英文總統今天下午2點30分由交通部長賀陳旦、台北市副市長鄧家基等官員陪同抵達第二殯儀館，表情嚴肅、凝重的進入靈堂，並在主持人的指引下，向往生者鞠躬獻花致祭。

蔡英文在二殯停留約10分鐘，隨後步行到家屬休息室，罹難者家屬逐一握手致意，一位女性家屬看到蔡英文前來，不禁放聲大哭，蔡英文表情難過的輕撫她的肩頭，再度握緊她的手表達安慰。

現場媒體詢問蔡英文此次重大車禍是否要究責交通部？不過蔡英文沒有回應，不發一語快步走出現場，直接上車離去。

(中時)