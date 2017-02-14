阻扼違法亂倒 環保局祭出數位搜證利器

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新竹縣環保局長黃士漢表示，環保局即日起新增空拍機、監視攝影等數位搜證利器，擴大打擊面，也希望民眾多利用行車紀錄器、手機、相機等，提供違規事實。（陳育賢攝）

為維護市容整潔，降低髒亂點產生，新竹縣環保局14日邀請民眾擔任「環保小尖兵」，一同打擊環境凶手，環保局長黃士漢表示，環保局也新增空拍機、監視攝影等數位搜證利器，擴大打擊面，也希望民眾多利用行車紀錄器、手機、相機等，提供違規事實。

黃士漢指出，新竹縣最近查獲多起違法亂倒、亂丟廢棄物案件，大大提升對竹縣形象和市容整潔，有鑑於街道常有違規廣告及煙蒂、垃圾丟包情事，甚至山邊、河道違規廢棄物的棄置，今年環保局特別新增空拍機、監視攝、錄影機、破袋檢查等加強蒐證，擴大打擊面。

而環保局也邀請民眾可利用行車紀錄器、手機、相機等提供違規事實，共同維護環境整潔。

黃士漢表示，新竹縣沒有焚化爐，需靠大家垃圾減量，在全縣縣民努力下，垃圾已減量20％以上，另為因應世大運、3月的原民運動會，提升市容的整潔，環保局也希望透過數位科技發揮執法效能，因此加強空拍機、監視器及時傳訊、舉證亂丟垃圾、菸蒂、貼廣告物的行為。

民眾則可將檢舉事證，於7日內將違規事證影片，擷取約10MB檔案，直接上傳至環保局線上陳情系統。凡檢舉且經查證屬實者，以該檢舉案實收金額提撥15％作為檢舉人獎金，每半年至少辦理核發1次。

(中時)