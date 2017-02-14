國民黨團批台中食安破功 農藥藏在午餐裡

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台中市議會國民黨團今日召開記者會，痛斥市府食安破功；要求市府應給台中市家長和學童們一個合理的交代。（陳世宗攝）

各級學校陸續開學，孩子在校吃的營養午餐安全嗎？台中市議會國民黨團今日召開記者會，痛斥市府食安破功，各局處食安執行環節都出問題，萬斤有毒蔬菜恐已下肚；黨團要求市府應負起責任、承認錯誤，給台中市家長和學童們一個合理的交代。

教育局長彭富源說，該局日前接獲抽驗結果後，立即停用檢驗不合格食材；學校依契約對廠商進行記點處分，並列為後續招標參考依據。該局與農業、經發、衛生局等相關單位成立合作平台，定期研議營養午餐精進作法，將持續與衛生單位合作加強營養午餐檢驗。

台中市議會國民黨團，今天與全國家長會、台中市家長會長協會等，針對105年底台中市衛生局公佈抽驗學校105年度上學期營養午餐的結果記者會。

書記長李中說，檢驗報告發現學童所吃的空心菜、黃蘿蔔、豆干等食材不符合標準，空心菜被驗出含有「賽座滅」的農藥殘留0.16（標準0.01）、黃蘿蔔含有「苯甲酸」0.68（標準0.6）、豆干含有「過氧化氫」；其中空心菜由農業局輔導契作，怎會出現農藥殘留？

市議員顏莉敏、黃馨慧、楊正中說，契作蔬菜供應學校營養午餐每週約1萬公斤，很大一部份比例就是空心菜，將近1個月檢驗期，孩童恐怕早吃下萬斤以上的有毒農藥空心菜！環保、教育、農業、經發及法制局等單位組成「台中市政府食品藥物安全會報」管控失靈。

衛生局表示，這次校園團膳抽驗「菜餚」總計抽驗291件，20件初驗與規定不符，經派員輔導製程衛生後再複抽，其中2件菜餚複驗仍不合格；該局已對食品製造廠依違反食安法裁罰處分，並列入加強抽驗名單，以維護校園飲食安全。

農業局強調，收到農業殘留訊息後，已要求立即停止供應，未來將加強食材抽驗；該局在后里有設置10公頃有機園區，今年已委外經營管理，未來有機園區生產的蔬菜將可提供學童使用，維護食安。

(中時)