外勞情侶口角 女遭男持物重擊頭部不治

印尼籍逃逸外勞「阿杜」於情人節因為口角失手打死女友。（簡榮輝攝）

印尼籍逃逸外勞「阿杜」於情人節因為口角失手打死女友。（簡榮輝攝）

甜蜜情人節傳情侶兇殺憾事。印尼籍逃逸外勞阿杜、阿雅原本今(14日)要向移民署自首，兩人卻於凌晨在友人借宿住處發生激烈口角，屋內物品被亂摔亂砸，過程中，阿雅疑似遭阿杜以物品重擊頭部倒地。友人上午開店發現異狀報案，阿雅已傷重不治，呆坐床邊的阿杜被上銬時，低聲啜泣。

據了解，阿杜(36歲)、阿雅(40歲)為情侶關係，同為印尼籍逃逸外勞，由於長期找無工作，也厭倦躲躲藏藏的生活，兩人昨晚(13日)協議向移民署自首投案，結束逃逸生活，不過，因已過下班時間，因此先向宜蘭友人借宿一宿，今日一早再自首。

兩人前往友人在宜蘭市中央商場的店舖夜宿。今凌晨2時許，附近鄰居聽到屋內傳來的激烈口角聲響，友人上午9時前來開店，發現2樓、3樓物品凌亂不堪，甚至有摔破的杯、碗等瓷器碎片，擔心有異，趕緊報警。

警方到場發現，阿雅倒臥3樓樓梯口，頭部有重擊傷勢，已無生命跡象，趕緊送醫搶救，可惜仍宣告不治。涉嫌殺人的阿杜則呆坐在床邊，雙手掩面並低頭啜泣，警方上銬時也沉默地配合，沒有試圖逃跑等掙扎跡象。

宜蘭警分局表示，死者阿雅主要傷勢出現在頭部，身上並無銳物穿刺傷，由於現場有許多瓷器碎片，懷疑兩人因感情因素衍生口角。原先懷疑阿杜在盛怒下以馬克杯敲打阿雅頭部。

不過，警方鑑識人員稍晚指出死者頭部疑似是被鐵鍬擊中，不過，兇殺現場並無鐵鍬或相關物品，凶器仍須進一步尋找確認。

涉嫌殺死女友的阿杜，落網後面對警方初步訊問，呈現恍神狀態，甚至表示「自己中邪了。」，警方在翻譯的協助下，訊後依殺人罪嫌送辦。

(中時)