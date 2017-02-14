義大利七旬翁真好學 擁15座學位
活到老、學到老。義大利1名70歲老翁，每天凌晨打開書本唸書，至今已拿到15個學、碩士學位，還要再繼續攻讀第16個。
法新社報導，拜雅提（Luciano Baietti），住在鄰近羅馬亞爾巴山（Alban Hills）的城鎮威勒特利（Velletri），大多待在他的小屋與花園裡，消磨一天時間，但他每天凌晨3時打開課本，開始讀書。
拜雅提現擁15個來自義大利各大學的學、碩士學位，並已開始攻讀第16個。家裡牆上掛滿的各種學位證書證明他真的很「猛」，另有一個錶框的19世紀法國散文作家柏譚（Louis-Francois Bertin）肖像，拜雅提說是柏譚影響了他。
曾任私立中學校長的拜雅提說：「他是位兼具文化與知識的人士」。拜雅提2002年時就以8個學位，被列入金氏紀錄，當時他已有社會學、文學、法律、政治科學與哲學等學位，大多來自世界最古老大學、著名的羅馬第一大學（La Sapienza University）。
之後他又取得7個學位，包括透過遠距教學、於杜林大學（Turin）獲得的犯罪學學位，以及本月初才從那不勒斯（Naples）一所線上大學拿到最新的觀光學位。
從擔任體育老師時開啟攻讀生涯的拜雅提說：「我每次都給自己設定新挑戰，看看我的身體與大腦能負擔多久。」他已準備開始攻讀下一個學位，這次是食品科學。（譯者：中央社陳亦偉）1060214
(中央社)
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