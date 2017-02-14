國道5號車禍 林全：列重大刑案

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國道5號昨晚發生遊覽車重大車禍，目前已造成33死，行政院長林全今天在台南市表示，已被認定是重大刑事案件，待檢方釐清事證，才能說明及解決問題。

林全下午在台南市新營區視察國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心預定地受訪說，相信交通部上午有對外說明，這麼多死傷人數，已被認定是重大刑事案件。

林全說，就他的了解，檢察官已扣押行車記錄器，進一步釐清事證，須等檢方查清楚再說明才正確；外界有很多猜測，無從證實，會請法務部澄清外界過度離譜的猜測。

林全表示，要查清楚事實，才能針對問題解決。1060214

(中央社)