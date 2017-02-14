大陸兩會在即 國企改革成重頭戲
下個月大陸全國兩會即將召開，國企改革被視為重頭戲。大陸官媒《人民日報》14日起推出《國企改革新觀察》系列報導解析。專家指出，國有企業在大陸國民經濟發展中發揮著重要作用，但長期享有的資源優勢，讓很多國企存在著產業結構落後、低效無效資產多、人浮於事等不少沈痾痼疾。
中國社科院工業經濟研究所研究員周民良表示，國企改革的重要目的之一，就是提升企業國際競爭力，前些年，一些國企盲目擴張、貪大求全進入自己不熟悉領域，從而形成低效無效資產，甚至嚴重虧損。只有科學甄別資產類型，因地制宜做好減法，才能輕裝上陣，讓社會資源得以優化配置。
中國企業研究院首席研究員李錦指出，做減法，難免涉及人員安置，保障職工薪酬既關乎社會穩定、防控風險，又涉及改革惠民生的目的，也是推進國企改革的前提。
此外，周民良認為，近年來，中央及各地方政府在國企改革上下了不少力氣，也取得一定成效，但很多國企的人員結構依然對創新能力形成制約，這就需要大家敢於引入競爭機制，加強優勝劣汰，特別是提升對外企和留學歸國等海外人才的吸引力。
(旺報)
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