《時來運轉》台灣運彩單場和場中投注場次 2／14~2／20

單場暨場中投注時間表

本週焦點預告：

1.「美國職籃」：提供6場單場或場中投注。

(1)戰績接近的沙加緬度國王與洛杉磯湖人將在2/15(三)舉行同組鬩牆，兩支球隊都是失分比得分多的隊伍，預期兩隊相爭必定是場得分秀，喜愛大小投注的彩迷，建議鎖定此場賽事。

(2)明星週即將在2/18(六)上演，由國際新秀隊與美國新秀對戰揭開序幕；2/20(一)全明星賽將提供單場及場中投注，受人矚目的「三分球大賽」及「灌籃大賽」將提供特別玩法的投注，更有多項全明星賽的特別項目將陸續提供，彩迷鎖定明星週支持喜愛的球星投注。

2.「足球」：提供9場單場或場中投注。

(1)歐冠足球：

2/15(三)上賽季西甲冠軍巴塞隆納在16強淘汰賽中首戰上賽季法甲冠軍巴黎聖日耳曼，翻開兩軍交手12-13年以及14-15年都在8強交手且都由巴塞隆納淘汰對手晉級，本次提早在16強碰頭，巴塞隆納是否能維持戰果晉級下一輪，值得關注。

2/16(四)上賽季英超第二的兵工廠FC在16強中首戰上賽季德甲冠軍拜仁慕尼黑，兩支隊伍也是歐冠的老對手，13-14年16強遭遇拜仁慕尼黑勝出、14-15年小組賽雙方更贏一場，看似占上風的拜仁慕尼黑能否順利淘汰兵工廠FC？仍是未定之數。

(2)日本超級盃

日本足球聯賽即將在2/25回歸，每年聯賽前的超級盃都由上賽季的盃賽與聯賽冠軍對戰揭開序幕。浦和紅鑽與鹿島鹿角正是去年聯賽冠軍爭奪賽的主角，浦和紅鑽去年屈居第二，能否在開季前的超級盃討回顏面？提供單場與場中投注，與彩迷一同迎接日本新一季聯賽。

3.「高爾夫球」：本田泰國賽

即將在2/20(一)展開的本田泰國賽，將提供「冠軍」投注，此賽事大多由新人取得該賽冠軍，關注女子高球的彩迷，不妨可以參考此賽事，作為今年度高球投注的起點。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)