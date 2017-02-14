台遊覽車30年沒進步!龐德曾曝：不准兒校外教學
台灣遊覽車事故頻傳，昨（13）日又在國道發生30多死的意外事件；其實4年多前，汽車專家龐德就曾於節目透露，因為知道遊覽車太不安全，所以自己基本上是不讓兒子參加校外教學的。
當年龐德在《新聞挖挖哇》提到，小時候若有校外教學，他的爸爸會跑一趟學校檢查遊覽車並與司機聊聊，只要發現有什麼不對勁，就不會放行。當時龐德還於節目中直言，從他小時候至今過了30多年，台灣的遊覽車業完全沒進步，因為他仍在做跟爸爸當年同樣的事。
龐德表示，當時就讀小五的兒子，只參加過兩次校外教學，一次是他開車跟在遊覽車後，另次則是因為搭捷運，除了這兩次，只要是得搭乘大客車，就絕對不讓兒子參加。
而昨晚發生意外後，龐德在臉書語重心長地說，「都說安全第一，做得到嗎？」他提到先前上節目時，提過不讓孩子搭遊覽車，結果被譏笑，他希望經過又一次的不幸後，民眾能夠有所行動，讓主管機關與業者了解遊覽車安全問題待解決的急迫性。
(中時電子報)
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