新式防撞護欄 確保車輛不翻落

滾輪護欄利用力學原理，將高速的撞擊動能，導引成沿護欄前進，能夠避免車輛撞壞護欄後翻落。(圖/youtube截圖)

近日發生了國道遊覽車重大車禍，遊覽車在速度過快情況下經過彎道，結果撞上護欄，由於撞擊力道太大，遊覽車直接撞過護欄翻落公路，造成極慘重的傷亡。現在的護欄普遍缺乏特殊設計，因而無法面對巨大力量的衝擊，現在韓國發明了一種帶有滾輪的護欄，可以有效地卸除車輛的強大撞擊力道，使車輛彈回公路裡，而不致於摔出範圍。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，這種滾輪護欄外表像是立在路邊的算盤，外表相當有趣，不過不光是好看而己，這些彈性塑膠材質的滾輪，具有消撞擊能量的效果，當車輛撞擊護欄時，強大的動能會被滾輪所偏折，變成沿著護欄推進的情況，即使撞擊的角度近度90度也有效。

滾輪護欄由一個韓國公司ETI有限公司製造，他們在2014年就開發了這項設計，並將測試影片公諸於世，韓國ETI開發商說，該產品已經通過韓國、歐洲、澳洲與美國的安全屏障標準，可以說是通過了世界上最嚴格的測試。很快就得到韓國政府的採用。澳洲KSI全球公司也引進了這項技術，在澳洲的公路也看的到這種新式護欄。

很自然的，這種設計會引起另一方面的擔心：失控的車輛的動能被滾輪護欄偏折後，會留在公路裡繼續向前跑，等於是彈回了公路。要是車輛仍未減速，是否會增加其他車輛的車禍風險?當然，這裡沒有完美的答案，沒有工程師可以預測每個可能的車禍情況。不過值得注意的是，隨著滾輪護欄持續吸收力道，失控車輛在反彈回到車道時，已經比它撞擊護欄時的瞬間動能要小得多，因此即使其他車輪受到這種二次撞擊，其嚴重程度應該會遠遠小於沒有攔阻的情況。

滾輪護欄的試驗影片。

公路安全專家說：「人類設計的安全裝置有時而窮，我們沒有辦法預料每一種可能的碰撞情況。現實世界中的物理學比起實驗室裡要凌亂又不可預測的，不過依據統計模式分析，在大多數情況下，沿著滾輪軌道移動，是把不可預測的碰撞，變成可預測的減速，因此仍然是比較好結果。」

(中時電子報)