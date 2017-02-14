中廣寶島網停執案 NCC敗訴
NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率3月1日起停用及繳回，中廣提出行政訴訟並聲請停止執行。台北高等行政法院認為有急迫性，今天裁准行政爭訟確定前，停止執行。NCC可抗告。
國家通訊傳播委員會（NCC）去年底核准通過客家委員會及原住民族文化事業基金會籌設廣播事業頻率指配申請案，核配現有中國廣播公司寶島網及音樂網頻率給客委會及原文會使用，並要求中廣在今年3月1日起停止使用，繳回兩網頻率。
中廣不服NCC這項處分，發布聲明表達嚴正抗議，將透過行政訴訟等一切救濟管道，捍衛頻道及全體員工、DJ與聽眾權益。
法院指出，原處分如果執行，將發生難於回復的損害，並有急迫情事，且原處分停止執行，對公益無重大影響，中廣聲請停止原處分執行，為有理由，應予准許。1060214
(中央社)
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