觀光局藉電影「沉默」 行銷台灣

電影「沉默」（Silence）在美上映。觀光局剪輯30秒台灣影片風情，當地時間13日起為期一個月在紐約1戲院放送。奧斯卡最佳剪接師薩瑪史庫麥克（左2）稱許台灣自然風光與友善人民。中央社記者黃兆平紐約攝 106年2月14日

奧斯卡導演馬丁史柯西斯在台取景拍攝的電影新作「沉默」（Silence）在美上映。觀光局剪輯片中30秒台灣影片風情，今起一個月在紐約10家戲院放送，大大提高台灣能見度。

「沉默」一片、曾獲奧斯卡最佳剪輯的剪接師薩瑪史庫麥克（Thelma Schoonmaker）晚上出席觀光局駐紐約辦事處在DGA戲院首映及觀光宣傳活動。她形容「沉默」在台拍攝可謂是小兵立大功，以最少成本完成最佳作品。

薩瑪史庫麥克特別提及在台拍攝期間印象最深刻的是台灣人的友善和熱情，尤其一位計程車司機雨中替她撐傘的小小舉動，迄今令她難忘。若無台灣的協助與支持，加上美麗豐富的自然景貌資產，不可能完成「沉默」，這部片與台灣緊緊相扣。

「沉默」是馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）籌備近30年史詩鉅作，故事講述一名耶穌會傳教士被派到17世紀日本，而後受到迫害變成地下教徒。片中從文明村莊到原始荒野全在台取景，是好萊塢罕見全程在台灣拍攝的電影，台灣的海岸線和高山美景透過鏡頭清楚呈現給全球觀眾。

觀光局促銷台灣觀光打鐵趁熱，把甫入圍第89屆奧斯卡金像獎最佳攝影「沉默」在台灣拍攝的鏡頭，包括台北中影文化城、陽明山地熱谷、新北市瑞芳、金山、萬里以及花蓮海岸線、台中等，剪輯成30秒精華影片，介紹給紐約民眾。

駐紐約台北經文處副處長陳豐裕認為「沉默」進一步打響台灣在國際的能見度，相信透過電影播放可以吸引更多人到台灣觀光旅遊。

觀光局駐紐約辦事處主任張維庭表示，30秒台灣影像精華短片，今起在知名連鎖電影院AMC及Regal等2院線10家電影院播放一個月，加深紐約客對台灣獨特風光的印象。1060214

(中央社)