原民土地劃設辦法 立委要原民會撤回
原民會上午召開記者會，發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，民進黨立委陳瑩表示，不能接受；國民黨立法院黨團總召廖國棟也表達抗議，呼籲原民會撤回辦法。
原民會上午召開記者會，發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將依據該辦法逐步劃設公告原住民族傳統領域或部落範圍土地，預計此階段將劃設80萬公頃原住民族傳統領域土地。
陳瑩透過新聞稿表示，該劃設辦法只將原住民族的傳統領域限制在「公有土地」，而沒有完整劃設、公告傳統領域，讓人相當遺憾。
她說，劃設辦法在第3條「本辦法用詞定義」裡，規定原住民族傳統領域，必須要是「公有土地」，按照今天發布的劃設辦法，原住民族傳統領域中，所有因為占領、接收、登記、買賣等，已經成為「私人土地」的部分，都不可能得到劃設和公告，無法被政府承認為原住民族的領域，這樣的規定非常荒謬。
對於今天發布的劃設辦法，陳瑩認為，實在是不能接受，行政院應該重新思考劃設辦法。
時代力量立委高潞．以用說，上午記者會諷刺的是，現場1名原住民籍立委都沒有，希望原民會能夠廣納族人聲音。
廖國棟說，事前並不知道有這個記者會，其他原住民立委也沒有收到訊息，仔細聆聽記者會簡報，發現不僅未採納他去年所提供的書面意見，內容也無法維護原住民族土地權益。
他說，原民會逕自在今天發布這無法保障原住民土地權益的辦法，提出嚴正的抗議，原民會應立刻撤回這個辦法。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。