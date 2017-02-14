沒子宮想生寶寶 婦產科醫師這樣建議

藝人小嫻日前坦言沒子宮，震驚外界。婦產科醫師表示，女性天生沒子宮的發生率約為萬分之1到2，若想生寶寶，建議找代理孕母會比子宮移植來得好，盼代理孕母儘早合法化。

藝人小嫻和前球星何守正結婚4年多，肚皮仍沒動靜，小嫻日前受訪時首度坦言，17歲時因月經沒來，她一檢查才發現沒子宮，曾到美國找代理孕母，但沒成功。

為何會沒子宮，國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，胚胎在發育時期體內會有2條「苗勒氏管」，形成卵巢、輸卵管及子宮，但若苗勒氏管發育不良，可能就會雙子宮、部分缺損或是沒有子宮，必須透過代理孕母才能生育。

賴宗炫說，女性無子宮的狀況在國內沒有正式統計，國外文獻則指出，整體女性而言發生率約萬分之1到2，在女性不孕症患者中則約佔1%左右。

沒有子宮，可以移植嗎？賴宗炫指出，歐洲、瑞典都有移植子宮的成功案例，但子宮畢竟不是維持生命必須的器官，因此不像心臟、肺臟等重要器官那麼普遍，而且子宮移植仍須面臨3大難題。

賴宗炫說，首要難題是子宮捐贈來源並不多；其次，子宮是充滿血管的軟組織，移植時必須一一銜接血管，即便接起來也可能有排斥的問題；此外，子宮距離陰道只隔著一個子宮頸，因此子宮移植到體內時，子宮頸也得一併接到陰道端，可能引發感染。

對於沒有子宮的女性，找代理孕母會比子宮移植來得好，賴宗炫指出，不過，代理孕母在國內還未合法，而且牽涉到代理孕母、不孕症婦女、不孕症婦女的先生等3方面權利義務，比單純精卵捐贈複雜得多，但站在醫師立場，仍希望盡早通過嘉惠婦女，只要有利生育對國家都是有幫助的。

賴宗炫說，這類患者除無法生育、沒有月經外，若無子宮且卵巢發育不良，乳房等女性特徵會發育較差；若無子宮但卵巢發育正常，體內荷爾蒙分泌均與一般女性無異，而且骨盆腔發炎風險也比一般女性低。1060214

(中央社)