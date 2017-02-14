防禽流感 雲林嚴管內外禽場邊境
禽流感肆虐，尤其高致死率H5N6入侵台灣東西部，雲林縣政府今天表示，防疫一級開設並強化整備，縣內禽場加強自主管理，並研擬啟動邊境管制，內外嚴陣防範。
繼台灣東部花蓮檢出人畜相通的高致死率H5N6禽流感病毒之後，台灣西部台南、嘉義驗出，雲林也傳出疑似感染案例送檢驗中，縣府召開應變會議提升為防疫一級開設。
雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，一級開設的內部嚴陣防範作為，要求養禽業者強化自主管理，做好氣溫變化時保溫及禽舍圍網防鳥措施，若發現禽隻異常死亡立即通報。
外部嚴陣防範作為，正研擬邊境管制措施，將於近日公告，針對進入縣內死禽畜銷毀化製廠車輛，加強消毒查核；並對進入禽場的運禽車加強消毒及查核。
廖培志指出，研擬邊境管制措施將設置攔檢站（檢疫站），在國道1號高速公路雲林縣境南北，北邊可能在西螺，南邊可能在斗南或大埤附近，各設置1處，嚴陣防範。
對於從嘉義追溯到雲林口湖，疑似感染H5N6禽流感病毒的私宰雞，廖培志表示，口湖這處禽場先前無異狀，嘉義案例傳出後受牽連，昨天已採樣送驗，預計3天見結果。1060214
(中央社)
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