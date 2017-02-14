國道車禍 勞動部：司機勞保去年已退
勞動部今天表示，國道車禍司機康育薰105年3月23日就已經退出勞保，導遊蕭如進也已經請領勞保的老年給付，但勞動部說會有補助跟相關撫慰。
勞動部職業安全署長劉傳名則說，目前已經請台北市跟桃園市針對蝶戀花旅行社跟友力通運公司進行勞檢調查，有相關的訊息會再對外公布。
劉傳名說，司機的僱傭關係還需再判斷，但初步應該是跟友力通運公司有關係，而非蝶戀花旅行社。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故。
勞動部次長郭國文今天對外證實，司機康育薰的勞保在105年3月23日就未再加保，至於這兩天是否有重新加保，必須要等2至3天才會知道。
郭國文說，如果司機有加保，其效能在加保那天就已經發生。郭國文說，不過以常情判斷，可能性並不大。導遊蕭如進部分，郭國文說，已經請領老年給付，因此也沒有職災保險。
不過，郭國文說，已經聯繫台北市政府勞動局及新北市政府勞工局，啟動職業災害勞工個案管理服務機制，派員提供個案慰助及相關服務。
至於外界傳出司機已經連續工作15天部分，郭國文說，還在調查當中。劉傳名也補充，即使沒有出勤記錄，也可以透過行車紀錄器、駛車憑單等客觀資料來補充，勞動部會收集相關資料。1060214
(中央社)
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