代理孕母問題先放著 小嫻問「地磚爆裂突起」引熱議
女星小嫻(黃瑜嫻)與前球星何守正結婚4年多，遲遲沒在台灣登記，也頻頻被催生，造人大業頗受關注，如今她終於在專訪中勇敢吐實，揭開自己「天生沒子宮」終生無法受孕的秘密，讓聽聞者心疼不已，而向來樂觀面對人生的小嫻，雖知該篇報導今天會曝光，昨晚仍在臉書跟粉絲開心聊生活，「地磚爆裂突起」問題竟引發熱烈討論。
小嫻日前接受《蘋果》專訪，今該篇報導曝光，揭露她多年來無法懷孕的原因，因老公何守正為獨子，生育一事一度讓小嫻心裡害怕，所幸得老公跟婆婆暖心支持，或許因為如此，讓她在報導曝光前夕，還在擔心生活大小事，昨晚在臉書貼照po文道：「前幾天寒流來，今天上午回暖溫差大，晚上弟弟傳給我地磚爆裂突起的照片，還好沒人在也沒有什麼損傷。大家有遇過這樣的狀況嗎？」。
小嫻po文後短短2小時，便引發網友熱烈分享自身經驗，不難看出她的好人緣，而不孕報導露出後，小嫻也po文感謝眾人的關心，感性說道：「跟我有同樣煩惱的女孩們，辛苦妳們了！我看了也很心疼，謝謝妳們願意跟我分享妳們的故事，一起加油！」，互動超暖。
(中時電子報)
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