NBA》手持玫瑰花 林書豪祝大家情人節快樂

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林書豪祝福大家情人節快樂。(摘自林書豪臉書粉絲頁)

雖然球隊在主場吞下13連敗，但林書豪依舊在情人節當天在臉書粉絲頁放上手持玫瑰花，比著「愛心」手勢，祝福大家情人節快樂。

因左大腿拉傷持續休兵的林書豪，明星賽前球迷還是無法看到他傷癒歸隊出賽的英姿，即便如此，豪哥仍舊努力復健，期盼能在明星賽後復出。

至今單身的林書豪，在情人節當天也不免習俗的拿著玫瑰花，在臉書上寫著「大家知道這手勢代表什麼嗎？祝各位情人節快樂！」

(中時電子報)