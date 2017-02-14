防業者脫產 公總促家屬申請暫停移轉車輛

造成32人死亡的國道遊覽車翻覆意外，承包旅行社為蝶戀花，肇事車輛隸屬友力通運公司。為防止業者恐脫產，或面臨鉅額賠償倒閉，無法賠款。公路總局呼籲受害者及其配偶親屬盡快檢具相關文件申請，自事故發生起2個月內，公總可暫不准友力登記名義下或部分車輛過戶、繳銷牌照。

然而，友力通運負責人黃河清表示，該車輛是蝶戀花旅行社所買，只是靠行在友力，司機也是由蝶戀花聘用並派遣。不過，遊覽車業者也指出，蝶戀花可隨時將車輛轉靠行到其他車行。

經查詢經濟部資料，蝶戀花資本額僅600萬，友力資本額則有6900萬，若後續遊客向旅行社、遊覽車公司求償，業者恐脫產，或面臨鉅額賠償倒閉，無法賠款。

對此，觀光局回應，旅客可透過團體民事求償訴訟，先以假扣押方式防止業者脫產。公路總局則回應，依據公路法，經受害者及其配偶親屬檢具相關文件申請，自事故發生起兩個月內，公總可暫不准友力登記名義下或部分車輛過戶、繳銷牌照。

(中時)