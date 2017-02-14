教育部停辦系所評鑑等於鬆綁？學者：別傻了!

為解決過去國內學校被教育主管機關的評鑑搞得團團轉，日前教育部宣布，今年起開始停辦大學系所評鑑，也將簡化訪視評鑑項目，引起學術圈一片叫好聲，但政大社會系副教授黃厚銘卻不那麼樂觀，他表示，若量化、形式化、只要求速成績效的心態不改，只是少填了一次系所評鑑表格，校務評鑑時一樣還是「換湯不換藥」。

不少人把大學評鑑比擬成一種「健康檢查」，但過去地方政府、中小學都常反映訪視、評鑑過多，導致教師得花大量時間寫計畫、爭取經費，影響教學；大學也因統一的評鑑指標而「趨同」，難以發展出各校特色，因此停辦各大學系所評鑑的消息一出，大多數人都持肯定態度。

但政大社會系副教授黃厚銘指出，沒有了系所評鑑，還是有校務評鑑丶個人評鑑，「以為這樣就是停辦健檢丶鬆綁？別傻了！」他表示，肯定教育部注意到評鑑的問題，但卻也不那麼樂觀認為停辦系所評鑑就會有立即的大變化。

黃厚銘表示，若主管機關量化丶形式化丶要求速成績效的心態不改，校務評鑑時學校還是一樣會跟系所要資料，系所還是要個人填數字丶寫作文，不管是校務評鑑或個人評鑑，填寫時還是那些換湯不換藥的指標，「停辦系所評鑑只不過是少填一次表格而已。」

「更何況還有另一個主管機關科技部，」黃厚銘認為，近來科技部到處舉辦的說明會，就是拿一個更加嚴苛的量化形式化期刊排序取代原先那個量化形式化的TSSCI指標而已。

(中時)