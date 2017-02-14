禽流感升溫 林聰賢籲禽蛋肉熟食

農委會主委林聰賢（左）14日赴新竹市三民國小陪孩子們吃營養午餐。（徐養齡攝）

禽流感疫情升溫，農委會主委林聰賢14日表示，越冬期間養禽是禽流感好發季節，針對嘉義等第禽流感疫情，農委會會將配合司法機關及地方政府，嚴格查緝私宰，民眾食用禽肉時只需煮熟，健康問題無虞。

林聰賢表示，禽肉在上架前都有很嚴謹的把關，且是由合法屠宰場宰殺，但嘉義禽流感案件是私宰禽體，疫情正值好發的越冬時節，已商請司法機關及地方政府查緝私宰。

他說，台灣2年前曾爆發H5N2、H5N8的大規模禽流感本土疫情，但其餘疫情都屬外來，農委會會將輔導養殖業者避開越冬養禽，減少戶外養禽，並積極輔導室內養禽，避開候鳥帶來的影響。

林聰賢呼籲民眾不用慌張，消費者在購買禽肉時，不要購買來入不明的肉品，禽蛋及禽肉只要煮熟食用，都不會造成健康問題。

(中時)