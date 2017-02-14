文化部交通部合作 啟動台北機廠活化

為永續保存及活化台北機廠鐵道文化資產價值與風貌，文化部長鄭麗君今天與交通部次長范植谷簽署「台北機廠鐵道博物館合作備忘錄」，重新展現鐵道歷史風華。

行政院在去年12月13日核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，有關土地取得的方式，文化部已先編列民國106年至108年租金費用向台鐵局承租房地，長期土地使用取得方式及財源問題則進行跨部會研議。

鄭麗君與范植谷今天上午在台北機廠簽署「台北機廠鐵道博物館合作備忘錄」，宣布將共同攜手啟動台北機廠各項活化工作，再現鐵道歷史風華。

國定古蹟台北機廠座落在台北市市民大道上，總面積將近17公頃，為1930年代建造的台灣第一座近代化鐵道修理工廠，肩負台灣火車維修、組裝、保養、修理等作業的重要場域，是台灣現存規模最大且歷史最悠久的鐵路車輛修理工廠，並蘊藏當年員工機器操作、鑄造、鍛冶與車輛維修技術等無形文化資產價值。

鄭麗君表示，台北機廠是台灣火車維修、組裝、保養、修理等作業的重要歷史場域，完整保留火車修理作業流程及職工福利設備相關建造物與附屬設施，深具國家級鐵道博物館的活化能量與轉型條件。

范植谷指出，台北機廠有多元的鐵道文化資產，其中光是火車模具就有3萬件，很高興因為有文化部的專業介入，讓未來台北機廠文物保存再利用的工作更有意義，也期許未來結合鄰近松山菸廠以及北門等沿途古蹟，串聯成台灣重要的文化藝術大道。

鄭麗君表示，未來鐵道博物館兼具文化、教育與觀光功能，政府預計以10年時間、投入新台幣60多億元的經費建設，並以全區整備、分區修復、分區開放的方式，邀請市民與文資團體在過程中見證台北機廠的修復再利用過程，7月之後開放民眾登記導覽。1060214

(中央社)