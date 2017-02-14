今年首例百日咳群聚 母子雙中鏢

我要評比

衛生福利部疾病管制署今天表示，一名2個月大男童咳嗽、嘔吐，確診百日咳陽性，追蹤發現男童媽媽也中鏢，男童可能是被媽媽傳染，這也是今年國內首起百日咳群聚感染。

百日咳致病源是百日桿菌，主要經飛沫傳染，傳染力強，症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏或輕微發燒等類似感冒症狀。

這起群聚事件指標個案為中部2個月大男童，發病時為1個月大。1月14日到21日間陸續出現咳嗽、嘔吐到診所就醫，後續又出現發紺等症狀轉往醫院治療並隔離，6日確診。

衛生單位1月24日針對同住接觸者4人採檢及預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但男童母親7日確診為百日咳。進一步調查發現，母親生產後未外出，並曾於1月2日出現咳嗽症狀但未就醫，研判指標個案可能遭母親傳染，母親感染源仍待釐清。

依疾管署監測資料顯示，民國101年到105年共270例百日咳確定病例，以2個月以下、未達接種疫苗年齡嬰兒為最多（105例，38.9％），其次為21歲以上成人（48例，17.8％）。

近5年發生的51起（124例）群聚事件中，主要仍以家庭群聚44起（101例）為主。

疾管署防疫醫師黃馨頤表示，百日咳初期症狀與感冒類似，可能病患忽略症狀延遲就醫，造成接觸者感染，引發群聚疫情，民眾應提高警覺。

黃馨頤說，百日咳典型病程是咳嗽超過2週到數個月；特殊狀況是陣發性咳嗽、吸入性哮聲，或咳嗽後嘔吐。併發症可能會呼吸停止、肺炎，1歲以下是高危險群。

若是一般感冒，黃馨頤說，症狀通常較輕微，通常1週內好轉，特殊症狀則是噴嚏、紅眼。

疾管署副署長羅一鈞表示，成人感染百日咳症狀可能不明顯，但會變成「行動的傳染源」，把細菌帶回家中傳染給孩子。家長或家中較大兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，自外返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通公共場所，以降低感染風險。

接種疫苗為最有效預防方法，現行接種政策為出生滿2、4、6、27個月，及滿5歲到入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒民眾，請務必按時攜往接種，以獲得足夠保護力。1060214

(中央社)