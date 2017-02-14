國道遊覽車事故 受傷女科大生狀況穩定

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昨晚國道發生遊覽車翻覆，傷者中有1名中華科技大學女學生，中華科大今天表示，學生臉部撕裂傷、大腿骨折，送醫治療後狀況穩定，仍在加護病房觀察中。

國道5號昨晚發生賞櫻團遊覽車翻覆車禍，造成33人死亡、11傷，其中一名傷患是中華科技大學女學生。

中華科技大學主任秘書謝宗煌表示，傷者是學校進修部女學生，昨夜事故發生後，校安通報系統隨即接獲通知，校方立刻派值班教官到醫院關切，並立刻聯繫家長，女學生的親友也趕去醫院。

謝宗煌指出，根據校方了解，女學生送醫時臉部有撕裂傷、大腿骨折等傷勢，被送到仁愛醫院緊急治療，目前狀況穩定，仍在加護病房觀察中。

謝宗煌表示，女學生的導師、系主任及學務長都已趕到醫院關切，校方也將提供各方面協助，如協助家屬進行緊急救難金申請等，而大學即將開學，校方會協助解決學生的課業、輔導等問題。1060214

(中央社)