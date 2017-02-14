越南人過情人節 玫瑰表愛意
受到西方文化影響，越南人日益重視情人節，特別是年輕情侶藉此向對方贈送禮物表達愛意，其中玫瑰和巧克力是歡度佳節的首選。
在河內市，各家花店早已準備好各式鮮花，擺滿店內外，其中玫瑰數量仍是最多，尤其是紅玫瑰。在情人節這天，購買鮮花的民眾增多，鮮花售價水漲船高。
以紅玫瑰為例，平時1朵售價僅7000越盾，今天售價高達2萬越盾（約0.88美元），1束玫瑰花平均售價約20萬越盾，花籃售價則更高一些。
許多街道路邊也出現出售鮮花攤位，吸引不少民眾在上下班順路停車選購鮮花送給另一半。許多年輕人雖然已準備好情人節禮物，如泰迪熊或禮物盒，但仍然停下來選購1朵玫瑰花，顯示玫瑰在這天是不能少的。
巧克力也是越南人在情人節展現愛意的禮物首選之一。1家雜貨店人員表示，今天巧克力購買力比一般增加好幾倍。
此外，河內各電影院在情人節這天出現一票難求的情況，許多情侶早已預訂，與另一半在此慶祝情人節，共同沉溺在浪漫的氣氛中。
各家餐廳、購物中心也趁著情人節推出促銷活動，吸引大批消費者購物。1060214
(中央社)
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