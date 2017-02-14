林全：國圖南部分館 規劃期不超過4年
行政院長林全今天宣示，國家圖書館南部分館將在台南新營區興建，規劃時間不能超過4年，要儘早落成。
林全下午在台南市新營區視察國圖南部分館預定地時表示，閱讀是非常重要的，是文化累積、智慧形成、知識推動的來源，社會進步的象徵，也可從閱讀來看。
林全期待國圖南部分館不只要引進數位典藏、數位化服務等新科技，還要有各種功能。圖書館不只是圖書館，應是書店，就像是誠品書店，成為很多自由行的重要觀光地方。
林全表示，每人都應要有好的讀書習慣，就像喝咖啡也有習慣，不一定在家喝，也會到咖啡館，讀書也一樣，會去書店，但圖書館更有氣氛。
林全認為未來圖書館要有氣氛、美學、內容，場合舒服，且要扮演商業功能，才能自主經營，不必單靠政府預算支持。
林全說，國圖南部分館規劃時間原訂6年，他認為太長了，要拿出最快速度，不能超過4年，展現成效，能提前做，就不要延後，儘早落成，他也會持續追蹤。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。