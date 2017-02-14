林全：國圖南部分館 規劃期不超過4年

我要評比

行政院長林全今天宣示，國家圖書館南部分館將在台南新營區興建，規劃時間不能超過4年，要儘早落成。

林全下午在台南市新營區視察國圖南部分館預定地時表示，閱讀是非常重要的，是文化累積、智慧形成、知識推動的來源，社會進步的象徵，也可從閱讀來看。

林全期待國圖南部分館不只要引進數位典藏、數位化服務等新科技，還要有各種功能。圖書館不只是圖書館，應是書店，就像是誠品書店，成為很多自由行的重要觀光地方。

林全表示，每人都應要有好的讀書習慣，就像喝咖啡也有習慣，不一定在家喝，也會到咖啡館，讀書也一樣，會去書店，但圖書館更有氣氛。

林全認為未來圖書館要有氣氛、美學、內容，場合舒服，且要扮演商業功能，才能自主經營，不必單靠政府預算支持。

林全說，國圖南部分館規劃時間原訂6年，他認為太長了，要拿出最快速度，不能超過4年，展現成效，能提前做，就不要延後，儘早落成，他也會持續追蹤。1060214

(中央社)