是否對李在鎔再發逮捕令 韓檢15日決定

我要評比

南韓特別檢察官辦公室表示，將於明天之前決定是否針對三星集團（Samsung Group）少主李在鎔（Jay Y. Lee）向法院申請逮捕令。

路透社報導，三星集團第3代繼承人李在鎔昨天以嫌疑人身分，接受特別檢察官傳喚偵訊超過15小時。

李在鎔被控資助總統朴槿惠閨蜜崔順實旗下的公司和組織，以換取崔順實支持2015年三星2家子公司合併。

南韓法院上個月駁回特別檢察官對李在鎔發出逮捕令的要求。（譯者：中央社劉文瑜）1060214

(中央社)