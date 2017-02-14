中市中等學校運動會 106校參加

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一年一度的台中市中等學校運動會14日在市立體育場開幕；共有公私立國高中職106校參加，2259位選手參賽！（陳世宗攝）

一年一度的台中市中等學校運動會14日在市立體育場開幕，共有公私立國高中職106校參加，參賽選手達2259人。市長林佳龍表示，賽會5項目都是2019將舉辦的東亞青奧競賽種類，期勉選手以運動家精神爭取佳績，未來為國爭光；市府籌備成立運動局挹注更多資源投入運動發展！

開幕典禮由豐南國中戰鼓隊揭開序幕！並有台中女中旗鼓隊迎接會旗進場，大甲高中、沙鹿高工及致用高中三校童軍團聯合組成持牌及接待團隊，氣氛熱鬧；由惠文、大甲、西苑、中港、忠明高中及豐原國中等運動小將，共同點燃聖火，象徵中市推動學生競技運動的決心及行動力。

林佳龍表示，今年台中市中等學校運動會有106所學校、2259位選手參與，透過這場賽會，將選拔出參加於彰化舉行的全國中等學校運動會選手；台中將主辦2019第一屆東亞青奧是台灣首次舉辦的奧運體系國際運動賽會，參賽選手為14至18歲青少年。

林佳龍指出，賽會競賽種類包括田徑、羽球、游泳、跆拳道、桌球，這5項目也都是東亞青奧競賽項目；為期四天賽事共同角逐，並將作為優秀選手選拔，脫穎而出的運動小將將代表中市，4月前往彰化縣參加「106年全國中等學校運動會」爭取榮耀。

台中市體育總會秘書長楊永昌說，去年中市代表隊參加全國中等學校運動會，共獲得60面金牌、50面銀牌、51面銅牌的佳績，總獎數排名全國第三，除有多項突破大會紀錄，更有6所學校勇奪團體總錦標第一名；期盼在2019年將舉辦的東亞青奧中為國爭光。

(中時)