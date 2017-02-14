李敏惠遇死劫 相依為命妹妹急北上處理後事
設籍桃園、住在蘆竹的39歲李敏惠，不幸搭上死亡列車離世，鄰居聽聞噩耗都震驚不已，強調她平時喜歡旅遊，休假常出外郊遊踏青，與鄰居也互動良好，沒想到竟在返程途中罹難，難過道：「這麼好的人，怎麼會…」隨即語塞無法言語。
鄰居透露，李敏惠未婚，和妹妹2人同住在福昌里下南崁一棟社區大樓內，姊妹倆在同一間電子公司上班，感情很好，妹妹昨晚接獲噩耗，已連夜北上事故現場處理後事，里辦公室也將協助處理後事。
(中時)
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