台遊覽車翻覆釀33死 陸網友：台灣旅遊老是出事
台灣蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團遊覽車，13日晚間於國道發生翻覆意外，造成33人死亡。英國廣播公司(BBC)、法新社(AFP)等國外媒體皆相當關注這起事故，相關新聞更引發大陸網友熱烈討論，直說「台灣的旅遊事故真多」。
BBC以「台灣旅遊巴士事故，釀數十死亡」為題報導，內容稱這起意外事故造成超過三分之二的乘客死亡，車上多為年長者；AFP則以「台灣數十年來最嚴重的公路事故，釀32死」為題，稱此為1986年10月8日遊覽車於谷關墜河釀42死後，最嚴重的公路事故。
而相關新聞也於社群網站微博上引起熱烈討論，不少大陸網友質疑「台灣的旅遊大巴怎麼老是出事呢？」、「台灣的旅遊事故真多，政客都不作為，天天忙著內鬥。」、「台灣不到一年就發生火燒車和大翻車兩起重大傷亡事故，頻率太高了。」
也有大陸網友質疑，去年發生國道火燒車事件後，不是說要全面檢討？有人則回應台灣只關注政治，不關注民生，三天兩頭出事故都沒人檢討，反觀大陸春節有十多億人口流動，卻沒發什麼事故，諷刺「去台灣旅遊可要注意了，別把命丟在台灣。」
(中時電子報)
文章來源：BBC
文章來源：環評網
文章來源：微博
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