蔡英文出席八大工商團體春節聯誼會 表情略顯哀戚

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八大工商團體14日如期舉行春節聯誼會，總統蔡英文應邀出席，蔡英文一上台表情略顯哀戚。（鄧博仁攝）

蔡英文離開時，特地彎腰豎起耳朵傾聽工商大老的建言。（鄧博仁攝）

面對國道33死車禍，八大工商團體14日如期舉行春節聯誼會，總統蔡英文也應邀出席。蔡英文一上台表情略顯哀戚，離開時，特地彎腰豎起耳朵傾聽工商大老的建言。

(中時)