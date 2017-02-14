最酷的無人機計程車 杜拜首飛
長得像遙控汽車，但是沒有輪子，有4隻長長的腳，還可以在天上飛，杜拜引進可以載人的無人機，希望未來城市裡可以擁有這款另類的運輸工具，讓乘客享受無人機計程車的服務。
《美聯社》報導，中國製的無人機EHang 184運抵杜拜，並首次飛越地標帆船飯店，阿聯酋市也將與頂尖科技公司Hyperloop One合作，希望未來能有頻繁班次的載人無人機穿梭杜拜，預計7月付諸實現。
杜拜交通經常堵塞，目前已經擁有全世界最長的無人駕駛地鐵系統，未來還希望城市內能有更另類的運輸工具，外型像橢圓蛋型，伸出4隻長長的腳，可以用來載人的無人機。
杜拜交通運輸局長Mattar al-Tayer在全球政府高峰會(World Government Summit)中宣布計畫讓這款無人機計程車頻繁穿梭在城市裡。
他表示，載人無人機不只是一具模型而已，我們真的希望杜拜天空能經常看到載人無人機的身影飛過。
這架無人機計程車可以載重100公斤(220磅)，以及一個小型手提箱，搭上無人機的唯一乘客，可以在座位前的觸控面板上，選擇抵達的目的地，無人機就會自動起飛。
無人機計程車裝有電池，飛行時間可達半小時，飛行範圍達50公里，地面的控制室可以遠端操控駕駛。最高時速可達每小時160公里，一般飛行時速則大約每小時100公里。
(中時電子報)
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