賞櫻團重大車禍 蔡總統赴二殯弔唁

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總統蔡英文、立法院長蘇嘉全與交通部長賀陳旦，今天下午分別到台北市第二殯儀館慰問家屬，面對媒體提問，面色凝重、不發一語。

昨晚9時左右，由台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團在國道5號接國道3號處，疑車速過快，在轉彎處翻覆，釀33死、11傷。

蔡總統下午2時30分前往二殯，先到靈堂弔唁，隨後到家屬休息室慰問，面對媒體提問是否會檢討這件重大交通事故，面色凝重、不發一語。

賀陳旦上午在記者會表示，車禍肇事原因初步看來並非道路條件，而是車輛及駕駛；下午到二殯慰問家屬時，被媒體問及是否會下台負責，沒進一步回應。1060214

(中央社)