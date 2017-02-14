蝶戀花及友力通運 多次違反勞基法
勞動部今天表示，蝶戀花旅行社跟友力通運公司過去多次違反勞基法。勞動部也說，客運業近年來最常違反法令都是超時工作。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故。
勞動部指出，根據蝶戀花旅行社跟友力通運公司過往的檢查記錄，蝶戀花104年至105年2年間總共檢查5次，違反事項共有未依法置備出勤記錄、勞工名卡及工資清冊等，累計罰鍰金額為新台幣6萬元。
友力運通部分，94年至99年間勞檢，也查出未依法置備出勤記錄、未依法給予退休金及未召開勞資會議，而近5年則沒有檢查記錄，相關罰鍰金額仍在確認中。
勞動部也公布104年及105年的客運業勞動檢查一覽表跟前5名違反法條，104年客運業共檢查1165廠次，134廠次違反法令，罰鍰金額為1263萬元；105年則檢查1306廠次，103廠次違反法令，罰鍰金額為947萬元。
104年跟105年客運業違反勞基法法令第一名都是延長工作時間超過法令規定，其次為每7日未有1日之休息作為例假。
第3名104年為延長工作時間未依規定加給工資；105年則為假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資。1060214
(中央社)
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