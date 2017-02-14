萬少丞入黨外洩 24藍常委連署促調查

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國民黨中常委姚江臨等24人共同提案要求中常會成立真相調查處理小組，調查萬少丞等入黨申請書遭故意外洩造成嚴重事端，以維護國民黨聲譽、形象與紀律。

國民黨主席5月20日進行改選，2月13日已展開連署，包括國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前國民黨副主席詹啟賢、北農總經理韓國瑜5人表態參選。由於日前國民黨傳黑道申請入黨，引發黨內派系鬥爭，為此，姚江臨等24名中常委提案要求中常會成立真相調查處理小組。

國民黨中常會明天將討論此案。

提案說明指出，這次萬少丞等入黨申請書被黨部故意扭曲、外洩事件重傷國民黨聲譽，並因企圖對特定黨主席候選人造成嚴重傷害，而受到輿論抨擊。

姚江臨受訪時說，台北市黨部於1月16日即完成收件，為何不直接退件，而是到了2月5日才故意洩漏給特定媒體，明顯是惡意栽贓、炒作。

姚江臨等人提案要求中常會應推派5至7名中央委員及中央評議委員等組成真相調查處理小組，一週內完成調查報告並公布。

此外，也要求調查如確有違反黨紀的事實，應於一週內嚴懲失職人員及其主管，並向無緣無故被陷害的參選人公開道歉。

中常會明天將討論此提案，國民黨文傳會副主委胡文琦說，明天中常會將討論此案，如果通過並有共識，將依照決議進行調查。1060214

(中央社)