客運業者：不要搭車齡十年以上遊覽車

我要評比

國道5號昨晚發生33死嚴重車禍，這輛肇事遊覽車車齡19年，被人質疑車齡過舊。到底遊覽車多久該汰換，客運業者說，最好10年，否則就容易出問題。

「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡，遊覽車車頂整個被掀開，顯見當時撞擊力道之大。

這輛遊覽車車齡達19年，客運業者直呼「太久了！」。客運業者指出，遊覽車就跟轎車一樣，開越久大小毛病越多，多數大型客運、遊覽車公司平均在遊覽車使用10年左右就會汰換。

客運業者表示，遊覽車價格約新台幣800萬元，一般中小型公司考量成本問題，不可能定時汰換，哪裡壞補哪裡，再以優惠價格吸客，抓準民眾撿便宜心態，卻忽略背後安全的重要性。

客運業者提醒民眾，參加旅行團、進香團等遊程，可事先詢問遊覽車車齡，上車時也可注意車子側邊會有車齡、應載人數等資訊，小心注意，才能讓旅遊平安。1060214

(中央社)