對公司負責人假扣押 北市消保官將協助家屬

針對國道五號重大交通事故，台北市政府主任消保官何修蘭昨日指出，消保官認為這件重大事故單是就保險給予家屬理賠仍然不夠，市府消保官會協助家屬針對旅行社公司和公司負責人進行財產假扣押，為求時效第一時也會尋求法律扶助基金會的幫忙，提供擔保金，愈快愈好。

何修蘭指出，根據台北市消保自治條例，此為侵權行為的賠償責任，消保官已對家屬要求簽署同意書，進行假扣押相關程序，因為必須提供一筆擔保金，市府公務預算曠日廢時，因為將先請求法扶基金會支援，如此可加快法律流程，「先假扣押再說。」

此外，根據消保法，消保官已啟動行政調查，檢視這趙旅行是否提供消費者危險的行程；目前已知業者提供該行程是上午9點出發，但有家屬向消保官陳述，母親是清晨6點就出門集合，因此如果業者和消費者所言不合，消保官進一步調查，並確認業者在旅行服務上有無過失或重大過失。

(中時)