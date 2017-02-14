陸股漲跌互見 滬指守住3200點
中國大陸股市今天漲跌互見，上證綜指（又稱滬指）終場小漲1.09點，漲幅0.03%，拉出連5紅，守住3200點；深證成指收盤跌5.91點，跌幅0.06%。兩市成交量共計人民幣4312.15億元。
上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天小幅開低，開盤報3216.14點，隨後一路在低檔震盪。下午開盤後仍維持震盪走勢，直至收盤前30分鐘左右才由黑翻紅，最高來到3219.40點，尾盤漲幅收斂，收在3217.93點，漲1.09點，漲幅0.03%，成交量2042.54億元。
深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）以小漲開出，開盤報10273.09點，盤初衝高後迅速回落，之後一路在低檔震盪，最低來到10234.37點，收盤報10264.92點，跌5.91點，跌幅0.06%，成交量2269.61億元。
綜合新浪財經分析，陸股短線仍有一波反彈行情，但反彈有限且波動會加大，投資者須留意後續風險，包括開春復工後的經濟數據表現，以及海外政經局勢的變化。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。