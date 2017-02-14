陸股漲跌互見 滬指守住3200點

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中國大陸股市今天漲跌互見，上證綜指（又稱滬指）終場小漲1.09點，漲幅0.03%，拉出連5紅，守住3200點；深證成指收盤跌5.91點，跌幅0.06%。兩市成交量共計人民幣4312.15億元。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天小幅開低，開盤報3216.14點，隨後一路在低檔震盪。下午開盤後仍維持震盪走勢，直至收盤前30分鐘左右才由黑翻紅，最高來到3219.40點，尾盤漲幅收斂，收在3217.93點，漲1.09點，漲幅0.03%，成交量2042.54億元。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）以小漲開出，開盤報10273.09點，盤初衝高後迅速回落，之後一路在低檔震盪，最低來到10234.37點，收盤報10264.92點，跌5.91點，跌幅0.06%，成交量2269.61億元。

綜合新浪財經分析，陸股短線仍有一波反彈行情，但反彈有限且波動會加大，投資者須留意後續風險，包括開春復工後的經濟數據表現，以及海外政經局勢的變化。1060214

(中央社)