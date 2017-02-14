男子持70包毒咖啡遭逮 辯情人節要和女友狂歡

黃男持70包毒咖啡遭逮， 辯稱情人節要和女友狂歡。(劉宥廷翻攝)

27歲的黃姓男子今凌晨騎機車遭高市保大特勤警組攔查，當場查獲K他命毒咖啡包70包，警懷疑他有販毒嫌疑，但他卻辯稱，這些毒咖啡是情人節要送女友的，和女友共享狂歡，遭警喝斥「情人節不好好送禮，竟限時專送毒，是要害多少人啊」；訊後依毒品罪將他送辦。

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(中時)