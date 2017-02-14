劉愷威評楊冪85分 說扣15分真心話

劉愷威評楊冪85分，他也透露扣15分的原因。（圖／取材自劉愷威、新浪娛樂微博）

明星夫妻檔楊冪與劉愷威2014年步入禮堂，並在同年生下愛女「小糯米」，由於夫妻倆工作滿檔，婚後各自忙碌，加上兩人對於婚姻生活低調，也讓外界對於楊冪與劉愷威的婚姻更加好奇，而劉愷威日前在節目大方聊家庭生活，被要求替楊冪打分數時，劉愷威則是給楊冪85分。

劉愷威在節目上透露，小糯米剛出生時，他就為女兒找好學校，看得出劉愷威相當重視女兒的教育，主持人也談到，楊冪誇劉愷威是全能奶爸，而當劉愷威要求替楊冪打分數時，劉愷威則是給楊冪85分，儘管分數不低，不過他把也老婆扣了15分，劉愷威被問原因時，先是笑了幾聲，並表示：「我覺得主要是因為沒有太多時間，工作的關係、陪伴她」。

不過談到楊冪，劉愷威仍藏不住滿滿愛意，透露楊冪在螢幕上隨興、大喇喇，但私下對女兒則是充滿母愛「照顧小孩任何生活起居沒問題」，雖然楊冪婚後，事業比以前更忙碌，劉愷威則表示尊重，並希望自己能分配妥當工作與家庭時間。

(中時電子報)